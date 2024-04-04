В новом корпусе больницы святого Владимира начали монтировать оборудование
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Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, новое оборудование обеспечит комфортный микроклимат в здании больницы.
«Заданные климатические характеристики будут поддерживаться в автоматическом режиме, что позволит энергоэффективно использовать ресурсы», — сказал Загрутдинов.
Также он отметил, что в новом корпусе на 570 коек создадут экспертный центр по лечению и диагностике детей.
Ранее сообщалось, что роддома и перинатальные центры в Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели будет выделено около 1 млрд рублей.