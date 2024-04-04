В новом корпусе больницы святого Владимира начали монтировать оборудование

В столичной детской городской клинической больнице святого Владимира приступили к монтажу оборудования в новом корпусе, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, новое оборудование обеспечит комфортный микроклимат в здании больницы.

«Заданные климатические характеристики будут поддерживаться в автоматическом режиме, что позволит энергоэффективно использовать ресурсы», — сказал Загрутдинов.

Также он отметил, что в новом корпусе на 570 коек создадут экспертный центр по лечению и диагностике детей.

Ранее сообщалось, что роддома и перинатальные центры в Московской области получат новое оборудование в 2024 году. На эти цели будет выделено около 1 млрд рублей.