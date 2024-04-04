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В Челябинской области объявили пожароопасный сезон

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил начало пожароопасного сезона в регионе.
В Челябинской области объявили пожароопасный сезон
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления лесами.

«Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — отмечено в постановлении главы региона.

В Главном управлении лесами напомнили, что ветреная и сухая погода, а также массовый выезд граждан на пикники повышают опасность возникновения и распространения пожаров.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что все городские округа готовы к пожароопасному сезону.

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