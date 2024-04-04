В Челябинской области объявили пожароопасный сезон
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Главного управления лесами.
«Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — отмечено в постановлении главы региона.
В Главном управлении лесами напомнили, что ветреная и сухая погода, а также массовый выезд граждан на пикники повышают опасность возникновения и распространения пожаров.
Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов заявил, что все городские округа готовы к пожароопасному сезону.