Моногорода Татарстана получили 8,4 млрд рублей за десять лет

В Татарстане на развитие пяти моногородов с 2014 года выделили 8,4 млрд рублей.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации ВЭБ.РФ.

Финансирование выделялось за счёт средств субсидий Министерства экономического развития России.

Отмечается, что в 2023 году на финансирование проектов развития моногородов в Зеленодольске и Менделеевске направили 1,8 млрд рублей.

«Решение о финансировании двух проектов из моногородов Елабуга и Набережные Челны будет принято ВЭБ.РФ по результатам рассмотрения запрошенных материалов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый промышленный технопарк.