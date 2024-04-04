RT в Telegram
Подпишись

Моногорода Татарстана получили 8,4 млрд рублей за десять лет

Короткая ссылка
В Татарстане на развитие пяти моногородов с 2014 года выделили 8,4 млрд рублей.
Моногорода Татарстана получили 8,4 млрд рублей за десять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации ВЭБ.РФ.

Финансирование выделялось за счёт средств субсидий Министерства экономического развития России.

Отмечается, что в 2023 году на финансирование проектов развития моногородов в Зеленодольске и Менделеевске направили 1,8 млрд рублей.

«Решение о финансировании двух проектов из моногородов Елабуга и Набережные Челны будет принято ВЭБ.РФ по результатам рассмотрения запрошенных материалов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на базе Армавирского электротехнического завода открылся первый промышленный технопарк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить