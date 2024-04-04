Педиатр Рахимова рассказала об особенностях назначения лекарств детям
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Для детей некоторые лекарства разрешены только в определённой дозировке, заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила специалист, есть лекарства. которые и вовсе запрещено давать детям. Например, анальгин и аспирин нежелательно давать детям до 15 лет из-за побочных явлений.
Также, по словам Рахимовой, ежегодно около 5 тыс. детей получают отравление лекарствами, медикаментами и биологическими веществами.
«Помимо отравлений вследствие вмешательства медицинских работников, частыми причинами являются самостоятельное применение лекарственных препаратов без назначения врача и несоблюдение допустимых возрастных дозировок», — сказала врач.
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