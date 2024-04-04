Пять организаций Кузбасса получат финансирование для реализации молодёжных проектов
- РИА Новости
Об этом, как сообщает издание «Сiбдепо», рассказали в администрации правительства региона.
Грантовую поддержку получили фестиваль технического творчества «Гараж», который позволит открыть лаборатории-мастерские, фестиваль информационных технологий в туризме «Шерегеш. Первые», проект междуреченского спортивно-туристского клуба «Гренада» и проект «Притяжение» мариинского информационно-методического центра.
За время конкурса получено почти 6 тыс. заявок из 88 субъектов России. Победителями стали 424 проекта из 71 региона.