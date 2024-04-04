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Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда

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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что инвесторы построят в Москве заводы по программе создания мест приложения труда.
Собянин: инвесторы построят заводы по программе создания мест приложения труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Одобрены планы строительства пяти объектов производственного, коммерческого и социального назначения.

В частности, речь идёт о заводе по производству фасадных систем и светопрозрачных конструкций, логистическом комплексе площадью не менее 110 тыс. кв. м, образовательном комплексе на более чем 1,5 тыс. мест, общественно-деловом комплексе площадью свыше 70 тыс. кв. м и производственном комплексе пищевой и лёгкой промышленности.

Собянин добавил, что благодаря этим производствам будет создано больше 9 тыс. рабочих мест.

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