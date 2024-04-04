Участниками проекта «Активный гражданин» стали почти 7 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о популярности проекта «Активный гражданин».

Об этом сообщает газета «Известия».

«Сегодня, за пару месяцев до десятилетия, участниками проекта уже стали почти 7 млн человек — каждый второй москвич. На платформе прошло более 6,5 тыс. голосований, в ходе которых участники выразили своё мнение более 250 млн раз. Коллеги подсчитали, что если бы мы собирали эти мнения вручную в режиме поквартирного обхода, то на это потребовалось 50 лет работы в режиме нон-стоп», — написал мэр в блоге.

Он добавил, что по итогам голосований реализовано уже более 4 тыс. решений, принятых жителями по развитию города.