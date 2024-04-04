В Хабаровске задержали подозреваемого в совершённом 21 год назад убийстве

Следователи задержали 44-летнего Дмитрия Махненко, подозреваемого в убийстве предпринимателя Андрея Смолдырева в приморском Уссурийске в 2003 году.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СУСК России по Приморскому краю.

«Следователем принято решение о необходимости заключения его под стражу, соответствующее ходатайство возбуждено перед судом», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что обвиняемый 21 год назад при пособничестве двух сообщников возле городской администрации в Уссурийске произвёл в Смолдырева не менее семи выстрелов из самодельного пистолета с глушителем.

Ранее в Удмуртии задержали подозреваемого в совершении серии мошенничеств.