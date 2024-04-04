В Самаре обновят больницу Шихобалова

В Самаре в здании больницы Шихобалова обустроят два медучреждения.

Об этом, как сообщает sovainfo.ru, рассказали представители регионального Минздрава и УГООКН.

Проект реконструкции реализуют с 2007 года.

«В двухэтажной части с подвалом основного корпуса планировалось организовать поликлинику на 400 посещений в смену областного кожно-венерологического диспансера, в трёхэтажной (пристрой) — отделение Самарского центра медицинской профилактики», — уточнили в Минздраве Самарской области.

Последние работы в больнице Шихобалова закончили в 2013 году. В областном УГООКН добавили, что там обновили фасад, окна и двери. С 2014-го реконструкцию приостановили.