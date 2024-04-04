RT в Telegram
Подпишись

В Кургане запустят садоводческие автобусы

Короткая ссылка
В Кургане с 20 апреля начнут ходить сезонные автобусы до дач.
В Кургане запустят садоводческие автобусы
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале городской администрации.

Садоводческие маршруты позволят увеличить количество пассажиров в дачный сезон. Осенью будет проведён анализ пассажиропотока и будет рассмотрена возможность добавления рейса.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить