В Кургане запустят садоводческие автобусы
- РИА Новости
Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале городской администрации.
Садоводческие маршруты позволят увеличить количество пассажиров в дачный сезон. Осенью будет проведён анализ пассажиропотока и будет рассмотрена возможность добавления рейса.
Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.