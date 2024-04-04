В Кургане запустят садоводческие автобусы

В Кургане с 20 апреля начнут ходить сезонные автобусы до дач.

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в Telegram-канале городской администрации.

Садоводческие маршруты позволят увеличить количество пассажиров в дачный сезон. Осенью будет проведён анализ пассажиропотока и будет рассмотрена возможность добавления рейса.

Ранее старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова рекомендовала не убирать полностью снег на даче.