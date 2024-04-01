Нижегородская область примет участие в акции «Зажги синим»

Нижегородская область присоединится к международной акции «Зажги синим», которая состоится 2 апреля. С 19:00 до 23:00 фасады ряда культурных и архитектурных объектов сменят цвет подсветки.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство социальной политики.

Акция приурочена к Всемирному дню распространения информации об аутизме.

«Участие в акции — это ещё один важный шаг к созданию инклюзивного общества в регионе. В этом году синим цветом подсветятся фасады и стены более десяти объектов. В их числе — Кремль, Нижегородская ярмарка, Нижегородская телебашня, набережная Федоровского, стадион «Нижний Новгород», Академия Маяк им. Сахарова, Канавинский мост, колесо обозрения на пл. Сенной и Шуховская башня», — заявил глава ведомства Игорь Седых.

Ранее сообщалось, что в Самаре 2 апреля главная телебашня региона окрасится цветами символики России и Белоруссии.