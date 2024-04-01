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В Москве задержали афериста, оформившего карты на несуществующих иностранцев

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали афериста, который оформлял дебетовые карты в банках на несуществующих иностранных граждан.
В Москве задержали афериста, оформившего карты на несуществующих иностранцев
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Как она написала в Telegram-канале, у него было изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт со всеми штампами и печатями, а также партия карт.

«Злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории города Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что далее готовые карты передавались другим лицам, чтобы они с их помощью совершали незаконные банковские операции. 

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье 187 УК России.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство подготовило законопроект об ужесточении контроля в сфере миграции.

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