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Сомнолог Царёва рассказала, когда дневной сон может быть полезен

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Врач-сомнолог, невролог, кандидат медицинских наук Елена Царёва рассказала, в каких случаях может быть полезен дневной сон.
Сомнолог Царёва рассказала, когда дневной сон может быть полезен
  • Gettyimages.ru

«Если днём мы устаём больше, то дневной сон может быть оправдан. И, кстати, несколько лет назад появилась официальная рекомендация именно с такой формулировкой, что если очень надо, то дневной сон может быть. Это может быть какой-то стресс на работе, болезненное состояние, когда организм нуждается в большем восстановлении», — заявила эксперт в беседе с ОТР.

По её словам, если потребность в дневном сне есть, то желательно ограничиваться 15—20 минутами, чтобы не погрузиться в глубокий сон.

Идеальным временем для послеобеденного сна считается период с 13:00 до 15:00.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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