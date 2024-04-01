Невролог Иллариошкин рассказал о первых признаках болезни Паркинсона

Замдиректора по научной работе Научного центра неврологии академик РАН Сергей Иллариошкин заявил, что одним из первых возможных признаков болезни Паркинсона является нарушение поведения в фазе быстрого сна, из-за которого человек начинает дёргаться во сне.

«Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в норме в фазе быстрого сна у человека отключается мышечный тонус, а при болезни Паркинсона патология определённых ядер ствола мозга приводит к тому, что тонус сохраняется.

«Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70%-й вероятностью у него через 10—15 лет разовьётся либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия», — добавил Иллариошкин.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.