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Невролог Иллариошкин: дебют болезни Паркинсона можно отсрочить на пять лет

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Академик РАН замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин выразил мнение, что отсрочить дебют болезни Паркинсона можно, если соблюдать методы профилактики заболевания.
Невролог Иллариошкин: дебют болезни Паркинсона можно отсрочить на пять лет
  • Gettyimages.ru
  • © MTStock Studio

«Если в результате всех рекомендаций мы отсрочим дебют болезни Паркинсона на три-пять лет — это уже будет большой успех. Ведь за эти выигранные нами пять лет могут появиться новые методы лечения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Иллариошкин, людям с болезнью Паркинсона  нельзя заниматься видами спорта, сопряжёнными с возможностью возникновения даже лёгких, но повторяющихся черепно-мозговых травм.

Также важно высыпаться ночью, поскольку отсутствие нормального ночного сна — это плохая работа собственной лимфатической системы мозга.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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