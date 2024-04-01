Невролог Иллариошкин: дебют болезни Паркинсона можно отсрочить на пять лет
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«Если в результате всех рекомендаций мы отсрочим дебют болезни Паркинсона на три-пять лет — это уже будет большой успех. Ведь за эти выигранные нами пять лет могут появиться новые методы лечения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил Иллариошкин, людям с болезнью Паркинсона нельзя заниматься видами спорта, сопряжёнными с возможностью возникновения даже лёгких, но повторяющихся черепно-мозговых травм.
Также важно высыпаться ночью, поскольку отсутствие нормального ночного сна — это плохая работа собственной лимфатической системы мозга.
Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.