Невролог Иллариошкин: дебют болезни Паркинсона можно отсрочить на пять лет

Академик РАН замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин выразил мнение, что отсрочить дебют болезни Паркинсона можно, если соблюдать методы профилактики заболевания.

«Если в результате всех рекомендаций мы отсрочим дебют болезни Паркинсона на три-пять лет — это уже будет большой успех. Ведь за эти выигранные нами пять лет могут появиться новые методы лечения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Иллариошкин, людям с болезнью Паркинсона нельзя заниматься видами спорта, сопряжёнными с возможностью возникновения даже лёгких, но повторяющихся черепно-мозговых травм.

Также важно высыпаться ночью, поскольку отсутствие нормального ночного сна — это плохая работа собственной лимфатической системы мозга.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.