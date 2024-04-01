Гематолог Пономарёв рассказал о способах поднять уровень гемоглобина

Врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии орфанных заболеваний ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России, руководитель сектора изучения неопухолевых заболеваний системы крови кандидат медицинских наук Родион Пономарёв рассказал о способах, позволяющих поднять уровень гемоглобина.

«Едой это сделать невозможно, поскольку скорость всасывания железа из пищи невелика и не превышает 1—2 мг/сутки, поэтому, если уж развился железодефицит, бороться с ним нужно только медикаментозно», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Пономарёва, для подбора препаратов железа необходимо проконсультироваться с врачом. Лекарства бывают для приёма внутрь и внутривенные. Специалист назначит их в зависимости от тяжести анемии, причин её развития, характера сопутствующих заболеваний.

После курса лечения рекомендуется сдать контрольные анализы.

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