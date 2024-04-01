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Гематолог Пономарёв рассказал о способах поднять уровень гемоглобина

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Врач-гематолог отделения гематологии и химиотерапии орфанных заболеваний ФГБУ НМИЦ гематологии Минздрава России, руководитель сектора изучения неопухолевых заболеваний системы крови кандидат медицинских наук Родион Пономарёв рассказал о способах, позволяющих поднять уровень гемоглобина.
Гематолог Пономарёв рассказал о способах поднять уровень гемоглобина
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Едой это сделать невозможно, поскольку скорость всасывания железа из пищи невелика и не превышает 1—2 мг/сутки, поэтому, если уж развился железодефицит, бороться с ним нужно только медикаментозно», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Пономарёва, для подбора препаратов железа необходимо проконсультироваться с врачом. Лекарства бывают для приёма внутрь и внутривенные. Специалист назначит их в зависимости от тяжести анемии, причин её развития, характера сопутствующих заболеваний.

После курса лечения рекомендуется сдать контрольные анализы.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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