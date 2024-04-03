Суд в Екатеринбурге продлил арест жительнице Лос-Анджелеса по делу о госизмене

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной по делу о госизмене.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля 2024 года», — сказала собеседница агентства.

33-летняя жительница Лос-Анджелеса с двойным гражданством России и США была задержана в Екатеринбурге в конце февраля. Девушка, по данным ФСБ, причастна к оказанию финансовой помощи ВСУ. С февраля 2022 года она собирала деньги на предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы для украинских военных.