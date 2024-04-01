Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Благо твори»

Начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Новый сезон флагманского волонтёрского проекта «Движения Первых» «Благо твори» объединил на старте более полумиллиона школьников и студентов, регулярно участвующих в деятельности 15 тыс. волонтёрских отрядов по всей стране», — заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

В 2024 году мероприятия будут проходить по таким направлениям, как совершение социально значимых дел, марафон непрерывных волонтёрских активностей для продвинутых волонтёров, оказание помощи в сфере экологии и защиты животных.

«Особое внимание уделим семейному волонтёрству, которое в прошлом году нашло широкую поддержку у участников движения», — добавил Гуров.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» запустило акцию «Театральное закулисье».