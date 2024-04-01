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Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Благо твори»

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Начался новый сезон всероссийского проекта «Благо твори». Открывающие мероприятия состоялись на базе первичных отделений «Движения Первых».
Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Благо твори»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Новый сезон флагманского волонтёрского проекта «Движения Первых» «Благо твори» объединил на старте более полумиллиона школьников и студентов, регулярно участвующих в деятельности 15 тыс. волонтёрских отрядов по всей стране», — заявил председатель правления движения Григорий Гуров.

В 2024 году мероприятия будут проходить по таким направлениям, как совершение социально значимых дел, марафон непрерывных волонтёрских активностей для продвинутых волонтёров, оказание помощи в сфере экологии и защиты животных.

«Особое внимание уделим семейному волонтёрству, которое в прошлом году нашло широкую поддержку у участников движения», — добавил Гуров.

Ранее сообщалось, что «Движение Первых» запустило акцию «Театральное закулисье».

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