На Ямале продлили меру поддержки для детей участников СВО
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающимся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — отмечается в сообщении.
Для получения компенсации необходимо предоставить, в частности, билет, подтверждающий проезд и его стоимость.
Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.