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На Ямале продлили меру поддержки для детей участников СВО

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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили меру поддержки для детей участников СВО — компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул.
На Ямале продлили меру поддержки для детей участников СВО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающимся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — отмечается в сообщении.

Для получения компенсации необходимо предоставить, в частности, билет, подтверждающий проезд и его стоимость.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.

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