На Ямале продлили меру поддержки для детей участников СВО

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили меру поддержки для детей участников СВО — компенсацию проезда к месту отдыха по России и обратно во время летних каникул.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«Выплата положена неработающим детям до 18 лет, а также неработающим студентам до 23 лет, обучающимся очно и не вступившим в брак. Компенсацию можно получить с 1 по 30 мая единожды за поездку», — отмечается в сообщении.

Для получения компенсации необходимо предоставить, в частности, билет, подтверждающий проезд и его стоимость.

Ранее сообщалось, что в Курганской области ввели новые льготы для многодетных семей.