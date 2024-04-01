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Более 20 корпоративных классов откроются в Ямало-Ненецком автономном округе

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В школах Ямало-Ненецкого автономного округа откроют более 20 корпоративных классов для старшеклассников.
Более 20 корпоративных классов откроются в Ямало-Ненецком автономном округе
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Kolesnikova

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В школах Ямала откроют более 20 новых корпоративных классов. Они откроются на базе школы «Высотка» в Губкинском, многопрофильного лицея в Муравленко, кадетской школы в Новом Уренгое, лицея Салехарда, школы №4 Тарко-Сале и в селе Катравож», — отмечается в сообщении.

В Салехарде, например, школьники смогут обучаться в биотехнологическом и искусствоведческом классах.

Ранее сообщалось, что в Тверской области планируют реализовать 83 проекта по программе поддержки школьных инициатив в 2024 году, что на 26 больше, чем годом ранее.

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