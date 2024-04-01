Пескову неизвестно о якобы передаче Ираном данных об угрозе теракта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о данных по возможному теракту, которые Иран якобы передавал Москве.

Комментируя публикации СМИ, что за несколько дней до трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Тегеран передал российской стороне сведения о готовящемся теракте, Песков подчеркнул, что не обладает такой информацией.

«Нет, мне ничего об этом не известно», — заявил он в ходе общения с журналистами.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников высказался об информации о подготовке теракта, поступившей от США. По его словам, эти данные носили общий характер.