Расходы Москвы на соцсферу выросли на 22% в 2023 году
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«В прошлом году мы продолжили капитальный ремонт городских поликлиник, внедрили новый стандарт экстренной помощи», — сказала Ракова.
Она отметила, что в 2023 году в столице оказывалась помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Модернизирована система среднего профессионального образования. Открыты новые школы и детские сады, проведён капремонт в старых помещениях.
Ранее сообщалось, что в Курганской области заработал новый Департамент соцполитики.