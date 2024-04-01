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Расходы Москвы на соцсферу выросли на 22% в 2023 году

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Расходы Москвы на социальную сферу в 2023 году достигли 2,3 трлн рублей. Рост составил 22%, заявила заммэра Анастасия Ракова.
Расходы Москвы на соцсферу выросли на 22% в 2023 году

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«В прошлом году мы продолжили капитальный ремонт городских поликлиник, внедрили новый стандарт экстренной помощи», — сказала Ракова.

Она отметила, что в 2023 году в столице оказывалась помощь людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Модернизирована система среднего профессионального образования. Открыты новые школы и детские сады, проведён капремонт в старых помещениях.

Ранее сообщалось, что в Курганской области заработал новый Департамент соцполитики.

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