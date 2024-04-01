Посольство отметило цинизм британских газет в освещении теракта в «Крокусе»

Посольство России в Лондоне отметило циничное использование темы теракта в «Крокус Cити Холле» британскими газетами для создания карикатур.

«Пока Россия скорбела, трагедия в «Крокус Сити Холле» была цинично представлена как тема для карикатур в британских газетах, включая The Guardian», — говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X.

Число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе».