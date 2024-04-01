RT в Telegram
Подпишись

Посольство отметило цинизм британских газет в освещении теракта в «Крокусе»

Короткая ссылка
Посольство России в Лондоне отметило циничное использование темы теракта в «Крокус Cити Холле» британскими газетами для создания карикатур.
Посольство отметило цинизм британских газет в освещении теракта в «Крокусе»
  • AFP

«Пока Россия скорбела, трагедия в «Крокус Сити Холле» была цинично представлена как тема для карикатур в британских газетах, включая The Guardian», — говорится в сообщении диппредставительства в соцсети X.

Число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в больницах остаются 69 человек, пострадавших в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить