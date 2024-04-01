В Москве пройдёт семинар для инвесторов и промышленников

В Москве 2 апреля пройдёт семинар для инвесторов и промышленников. Участникам расскажут о поддержке, которую могут получить столичные экспортно ориентированные компании.

Об этом, как сообщает НСН, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, одной из ключевых задач является поддержка московских промышленников, которые сейчас экспортируют свою продукцию более чем в 145 стран.

Овчинский отметил, что благодаря таким семинарам выстраивается диалог с бизнесменами в реальном времени и появляется возможность сразу ответить на волнующие вопросы.

На встрече эксперты поговорят о новой мере поддержки — получении ESG-статуса, который даёт облегчённый доступ к рынку экспорта и новые возможности продвижения в условиях тренда на устойчивое развитие, а также льготное финансирование в будущем.