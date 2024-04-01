Пешеходный бульвар на западе Москвы достроят летом 2024 года

Благоустройство первого этапа пешеходного бульвара в районе Очаково-Матвеевское завершат летом 2024 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках строительства четырёх жилых кварталов в районе Очаково-Матвеевское проводится обустройство единого пешеходного бульвара протяжённостью более 1,6 км. Вдоль него будут размещены детская и спортивная площадки», — сказал Бочкарёв.

Он отметил, что одной из особенностей территории станет сухой фонтан, который в вечернее время будет подсвечиваться разноцветными огнями.

В 2025 году реализуют второй этап благоустройства — вне бульвара разместят площадку для выгула животных и спортхаб с зонами для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах. Также предусмотрено создание площадки для мини-футбола.

Со своей стороны, главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов рассказал, что грамотная организация пространств для отдыха, досуга и прогулок — один из главных факторов, делающих жилой квартал комфортным.

«В этом случае бульвар выполняет сразу несколько функций. Во-первых, создаёт новые точки притяжения. А во-вторых, связывает инфраструктуру всего района: соцобъекты, дома, магазины, торговый центр и станцию метро», — пояснил он.

По его словам, визуально элементы благоустройства являются продолжением архитектуры жилых корпусов.

Бульвар будет расположен на Очаковском шоссе, неподалёку от станции метро «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро. Он входит в проект благоустройства Матвеевского жилого кластера, который объединяет комплексы «Матвеевский парк», «Большая Очаковская 2», «Новое Очаково» и Vangarden. Девелопером проекта выступает компания «ПИК».