В ЯНАО покусанному собакой ребёнку выплатят крупную компенсацию
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Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении окружной прокуратуры.
«Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства.
Судебное решение пока не вступило в законную силу.