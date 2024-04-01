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В ЯНАО покусанному собакой ребёнку выплатят крупную компенсацию

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Мэрия Нового Уренгоя (ЯНАО) выплатит 1 млн рублей ребёнку, которого укусила бродячая собака.
В ЯНАО покусанному собакой ребёнку выплатят крупную компенсацию
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом, как сообщает URA.RU, говорится в заявлении окружной прокуратуры.

«Установлено, что в декабре 2023 года в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления обязанностей по отлову безнадзорных животных в городе Новый Уренгой собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетней направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда», — говорится в сообщении ведомства.

Судебное решение пока не вступило в законную силу.

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