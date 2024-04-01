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В Челябинске построят пешеходный мост через реку Миасс

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В Челябинске выдано разрешение на строительство пешеходного моста через реку Миасс.
В Челябинске построят пешеходный мост через реку Миасс
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает URA.RU, на аппаратном совещании 1 апреля заявил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

«За прошедшую неделю выдано 16 разрешений, в том числе на строительство пешеходного моста через реку Миасс в районе улицы Университетская Набережная. Новый велопешеходный мост появится в Калининском районе», — сказал он.

Мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенностью является отсутствие гибких несущих элементов.

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