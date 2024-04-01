В Москве проходит первый этап добровольного квалификационного экзамена

В Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена 2024 года. С помощью экзамена студенты, выпускники и молодые специалисты могут устроиться на работу или пройти оплачиваемую стажировку в крупнейших компаниях России.

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Прошедших первый этап экзамена пригласят на второй — на практические оценочные сессии.

Он стартует 10 июня в очном (на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ) и онлайн-формате. Эксперты выберут победителей после подсчёта общего количества баллов за оба этапа.

При этом мэр рассказал, что за весь период проведения экзамена участие приняли свыше 111,5 тыс. студентов из 558 российских и 24 зарубежных вузов.