В Москве проходит первый этап добровольного квалификационного экзамена
Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Прошедших первый этап экзамена пригласят на второй — на практические оценочные сессии.
Он стартует 10 июня в очном (на площадке инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ) и онлайн-формате. Эксперты выберут победителей после подсчёта общего количества баллов за оба этапа.
При этом мэр рассказал, что за весь период проведения экзамена участие приняли свыше 111,5 тыс. студентов из 558 российских и 24 зарубежных вузов.