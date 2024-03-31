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Иванова-Швец: медработникам в сёлах и малых городах с 1 апреля повысят зарплату

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Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что медицинским работникам в малых городах, районных центрах и сёлах поднимут зарплату с 1 апреля.

«Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах», — добавила она.

По её словам, размер выплат будет зависеть от численности проживающих в населённых пунктах, передаёт РИА Новости.

Специалист сообщила, что в городах, где проживают от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи будут получать 29 тыс. рублей, а средний персонал — 13 тыс. рублей.

В населённых пунктах с населением менее 50 тыс. жителей ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей, а для медработников среднего звена — 30 тыс. рублей.

Также сообщается, что с 1 апреля повысят окладную часть заработной платы всех медицинских сотрудников до 50%.

Ранее сообщалось, что российское правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля.

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