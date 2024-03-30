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В Курганской области заработал новый Департамент соцполитики

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Новый Департамент социальной политики Курганской области начал работу с 30 марта, заявил глава ведомства Иван Смирных.
В Курганской области заработал новый Департамент соцполитики
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства Курганской области.

«В рамках поручения губернатора Курганской области создаётся Департамент соцполитики путём объединения двух действующих органов государственной власти — главного управления социальной защиты населения и главного управления по труду и занятости», — сказал Смирных.

Он также отметил, что Департамент соцполитики будет курировать работу многофункциональных центров региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области ещё одну государственную услугу перевели в цифровой формат. Она касается согласования границ земельных участков, которые соседствуют с полосой отвода региональных или муниципальных дорог.

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