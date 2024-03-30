На участке трассы на Урале ограничили движение
- РИА Новости
Об этом сообщили в ГИБДД региона.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 146-го по 153-й км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в сообщении.
Был организован объезд через Серебрянский тракт.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с машиной скорой помощи под Пермью.