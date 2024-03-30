RT в Telegram
Подпишись

На участке трассы на Урале ограничили движение

Короткая ссылка
Угроза обрушения мостовой конструкции возникла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. Было ограничено движение транспорта в оба направления с 146-го по 153-й км.
На участке трассы на Урале ограничили движение
  • РИА Новости

Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 146-го по 153-й км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в сообщении.

Был организован объезд через Серебрянский тракт.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с машиной скорой помощи под Пермью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить