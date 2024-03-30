На участке трассы на Урале ограничили движение

Угроза обрушения мостовой конструкции возникла на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в Свердловской области. Было ограничено движение транспорта в оба направления с 146-го по 153-й км.

Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов о перекрытии автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов с 146-го по 153-й км в оба направления в связи с угрозой обрушения мостовой конструкции», — говорится в сообщении.

Был организован объезд через Серебрянский тракт.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с машиной скорой помощи под Пермью.