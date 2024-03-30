Собянин рассказал подробности о работе Единого диспетчерского центра метро
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Центр открыли в 2019 году. Он объединил разные службы метро, в том числе службу движения, где следят за соблюдением графика поездов.
Служба электроснабжения подаёт напряжение на участки пути и контролирует работу энергосистем, а в эскалаторной службе отвечают за безопасность при спуске и подъёме пассажиров.
«За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения», — сказал мэр.
По его словам, контролировать работу всего метро центру помогают цифровые технологии.
«Благодаря сотрудникам Единого диспетчерского центра Московский метрополитен становится ещё более надёжным и удобным для пассажиров», — добавил Собянин.
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