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Собянин рассказал подробности о работе Единого диспетчерского центра метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Единый диспетчерский центр обеспечивает безопасную и бесперебойную работу столичного метрополитена.
Собянин рассказал подробности о работе Единого диспетчерского центра метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Центр открыли в 2019 году. Он объединил разные службы метро, в том числе службу движения, где следят за соблюдением графика поездов.

Служба электроснабжения подаёт напряжение на участки пути и контролирует работу энергосистем, а в эскалаторной службе отвечают за безопасность при спуске и подъёме пассажиров.

«За каждую линию метро отвечает так называемый диспетчерский круг. Сотрудники могут мгновенно обмениваться информацией и принимать решения», — сказал мэр.

По его словам, контролировать работу всего метро центру помогают цифровые технологии.

«Благодаря сотрудникам Единого диспетчерского центра Московский метрополитен становится ещё более надёжным и удобным для пассажиров», — добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что на станции «Университет Дружбы Народов» начали оформлять потолок платформы.

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