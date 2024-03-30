Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили 18,6 тысячи человек

Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили около 18,6 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По его словам, с начала года владельцами жилья в новостройках стали свыше 2 тыс. человек, ещё около 1 тыс. осматривают предложенные варианты и оформляют документы.

Всего с начала программы реновации в Восточном административном округе построено 40 зданий, из которых 36 переданы под заселение.

«Возводим ещё 44, в проектировании — 52», — добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году.