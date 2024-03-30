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Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили 18,6 тысячи человек

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Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили около 18,6 тыс. человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Жильё по программе реновации на востоке Москвы получили 18,6 тысячи человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

По его словам, с начала года владельцами жилья в новостройках стали свыше 2 тыс. человек, ещё около 1 тыс. осматривают предложенные варианты и оформляют документы.

Всего с начала программы реновации в Восточном административном округе построено 40 зданий, из которых 36 переданы под заселение.

«Возводим ещё 44, в проектировании — 52», — добавил мэр.

Ранее НСН сообщала, что новостройку по программе реновации в посёлке Акулово введут в 2024 году.

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