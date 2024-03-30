В Соликамске построят модульный причал

В Соликамске Пермского края построят модульный причал, заявила министр по туризму в регионе Юлия Ветошкина.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«В 2024 году модульный причал появится в Соликамске. Также начнётся обустройство причала в Осе», — сказала Ветошкина.

По её словам, муниципальным образованиям с 2023 года предоставляется субсидия из регионального бюджета на обустройство причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО назначили нового главу регионального Центра развития туризма.