Врач Волошин назвал причины появления болей в коленях
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В беседе с ОТР он заявил, что прежде всего это избыточная нагрузка на коленный сустав, травмы колена и растяжение связок, нарушение кровообращения, частичный отрыв или полный разрыв связок, разрыв мениска.
Также в список входят первичный остеоартрит и ревматоидный артрит.
Как считает Волошин, важно всегда быть в движении, так как именно неподвижный образ жизни вызывает ощущения в суставах.
Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.