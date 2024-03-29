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Врач Волошин назвал причины появления болей в коленях

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Ведущий научный сотрудник отделения травматологии и ортопедии, профессор кафедры травматологии и ортопедии Виктор Волошин рассказал о причинах появления болей в коленях.
Врач Волошин назвал причины появления болей в коленях
  • Gettyimages.ru

В беседе с ОТР он заявил, что прежде всего это избыточная нагрузка на коленный сустав, травмы колена и растяжение связок, нарушение кровообращения, частичный отрыв или полный разрыв связок, разрыв мениска.

Также в список входят первичный остеоартрит и ревматоидный артрит.

Как считает Волошин, важно всегда быть в движении, так как именно неподвижный образ жизни вызывает ощущения в суставах.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева рассказала, что дрожь является одним из проявлений болезни Паркинсона.

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