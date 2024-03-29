В кабинеты по борьбе курением в Приморье обратились 5065 человек в 2023 году

В Приморском крае в 2023 году в кабинеты по борьбе с табачной зависимостью обратились 5065 человек.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В настоящее время в государственных поликлиниках региона открыты 23 кабинета, где специалисты помогают гражданам избавиться от табачной зависимости.

Ранее торакальный хирург и врач-онколог Андрей Нефёдов напомнил, что курение является одной из самых разрушительных для здоровья привычек, а также сокращает продолжительность жизни в среднем на 10—15 лет.