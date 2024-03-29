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СК: действия устроивших теракт в «Крокусе» координировались в мессенджере

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В Следственном комитете России заявили, что действия устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье координировались в Telegram неким мужчиной.
СК: действия устроивших теракт в «Крокусе» координировались в мессенджере
  • AFP

Как говорится в Telegram ведомства, об этом стало известно из первоначальных показаний обвиняемых.

«В ходе последующих допросов и других следственных мероприятий с их участием... сообщили, что их действия, как на этапе подготовки, так и после вооружённого нападения в «Крокус Сити Холле», путём голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом», — отмечается в заявлении.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье было выявлено, что террористы связаны с украинскими националистами.

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