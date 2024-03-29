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Нижегородские полицейские в 2023 году нашли 6,7 тысячи пропавших жителей региона

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В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали об обнаружении 6,7 тыс. пропавших жителей региона в 2023 году.
Нижегородские полицейские в 2023 году нашли 6,7 тысячи пропавших жителей региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

Как отметили в управлении полиции, этих людей удалось найти в первые десять суток с момента подачи заявления о пропаже.

«За два месяца 2024 года объявлено в федеральный розыск 32 пропавших гражданина, из них разыскано 17», — добавили в пресс-службе.

Ранее заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Кургану Александр Данилов заявил о раскрытии в 2023 году 106 преступлений категории прошлых лет.

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