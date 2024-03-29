В Перми открыли штаб строительства ОЭЗ

В Перми начал работу штаб строительства особой экономической зоны (ОЭЗ). В нём провели заседание общественного совета при региональном Министерстве промышленности и торговли.

Об этом сообщает URA.RU.

«Введение штаба в эксплуатацию стало важным этапом в обеспечении условий для начала строительства объектов нашими резидентами. Здание уже сейчас предлагает комфортные условия для работы», — заявил генеральный директор управляющей компании ОЭЗ Илья Шулькин.

На территории ОЭЗ продолжают создавать инфраструктуру. Там планируется построить технические системы, подготовить место для строительства промышленных объектов.

Ранее сообщалось, что на Кубани открыли первый промышленный технопарк.