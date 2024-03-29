Дни открытых дверей пройдут в школах Перми 30 марта

Дни открытых дверей состоятся в школах Перми в субботу, 30 марта.

Об этом сообщает URA.RU.

«В единый день открытых дверей мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах — подробную информацию можно уточнить на официальном сайте конкретной школы», — заявил мэр Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.

По его словам, приём документов на зачисление в первый класс начнётся 1 апреля.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.