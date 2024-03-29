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Дни открытых дверей пройдут в школах Перми 30 марта

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Дни открытых дверей состоятся в школах Перми в субботу, 30 марта.
Дни открытых дверей пройдут в школах Перми 30 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает URA.RU.

«В единый день открытых дверей мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах — подробную информацию можно уточнить на официальном сайте конкретной школы», — заявил мэр Перми Эдуард Соснин в своём Telegram-канале.

По его словам, приём документов на зачисление в первый класс начнётся 1 апреля.

Ранее психолог Анна Глушнёва в разговоре с телеканалом «360» рассказала, как можно интересно и с пользой организовать каникулы для школьника.

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