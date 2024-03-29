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Подводный газопровод в центре Москвы реконструировали на 80%

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В центре Москвы выполнено 80% работ по реконструкции Голутвинского подводного газопровода.
Подводный газопровод в центре Москвы реконструировали на 80%

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства столицы.

Газопровод построен в 1956 году. Работы по реконструкции начались в феврале 2023 года.

Как отметил заммэра столицы Пётр Бирюков, в настоящее время специалисты выполнили подводную часть прокладки нового трубопровода отечественного производства.

Кроме того, к финалу подошёл монтаж вертикальных газопроводов.

По словам Бирюкова, предусмотрена тройная защита: железобетонное кольцо при проходке щита, стальной защитный футляр и дополнительный слой бетона между ними.

Ранее сообщалось, что в регионах Уральского федерального округа провели газ к 98,9 тыс. участков за последние три года в рамках социальной газификации.

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