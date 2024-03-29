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В Москве промоют более 100 транспортных тоннелей

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В Москве планируют промыть более 100 транспортных тоннелей, заявил заммэра столицы Пётр Бирюков.
В Москве промоют более 100 транспортных тоннелей

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Комплекса городского хозяйства.

Работы будут проведены в рамках месячника по благоустройству, который начнётся в городе 1 апреля.

«Промоем 100 тоннелей, в числе которых Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплексы», — сказал Бирюков.

Он отметил, что во время работ будут поочерёдно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта.

Ранее сообщалось, что в Калининграде рассказали о планах по благоустройству парка имени Гагарина.

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