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Сальдо: в Херсонской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днём

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В Херсонской области 30 сентября — День воссоединения с Россией — объявили нерабочим праздничным днём. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо: в Херсонской области 30 сентября объявили нерабочим праздничным днём
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом он написал в Telegram.

«Указом постановил объявить нерабочими праздничными днями в 2024 году в регионе: 30 сентября 2024 года — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Россией», — говорится в сообщении.

Кроме того, ещё три дня объявлены в 2024 году нерабочими праздничными днями, добавил Сальдо.

Речь идёт о 12 апреля (празднование Ораза-байрама), 6 мая (Светлое Христово Воскресение, Пасха), 17 июня (Курбан-байрам) и 24 июня (день Святой Троицы).

30 сентября 2022 года президент России, главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России. 

Владимир Путин заявил, что жители Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР станут гражданами России навсегда.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия никому не позволит отторгнуть свои новые территории.

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