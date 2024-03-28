В школах Удмуртии стартовал капитальный ремонт
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«В Азаматовской школе в Алнашском районе и можгинской школе №6 начали работать строители. Здесь заменим полы, окна, двери, обновим инженерные коммуникации, кабинеты, коридоры, входные группы, закупим оборудование и мебель», — сказал Бречалов.
Он также отметил, что во время ремонтных работ дети будут учиться в других городских школах.
На ремонт и оснащение образовательных учреждений оборудованием выделено более 430 млн рублей.
Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.