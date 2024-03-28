В школах Удмуртии стартовал капитальный ремонт

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о начале капитального ремонта в школах региона в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В Азаматовской школе в Алнашском районе и можгинской школе №6 начали работать строители. Здесь заменим полы, окна, двери, обновим инженерные коммуникации, кабинеты, коридоры, входные группы, закупим оборудование и мебель», — сказал Бречалов.

Он также отметил, что во время ремонтных работ дети будут учиться в других городских школах.

На ремонт и оснащение образовательных учреждений оборудованием выделено более 430 млн рублей.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.