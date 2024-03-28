RT в Telegram
Подпишись

В школах Удмуртии стартовал капитальный ремонт

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о начале капитального ремонта в школах региона в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».
В школах Удмуртии стартовал капитальный ремонт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В Азаматовской школе в Алнашском районе и можгинской школе №6 начали работать строители. Здесь заменим полы, окна, двери, обновим инженерные коммуникации, кабинеты, коридоры, входные группы, закупим оборудование и мебель», — сказал Бречалов.

Он также отметил, что во время ремонтных работ дети будут учиться в других городских школах.

На ремонт и оснащение образовательных учреждений оборудованием выделено более 430 млн рублей.

Ранее министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о подготовке к вводу 120 школ и детсадов к 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить