Новый корпус детской больницы в Сокольниках сдадут в 2025 году

Новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«В нём разместится многопрофильный комплекс — экспертный центр по лечению и диагностике детей, который оборудуют по самым современным медицинским технологиям», — сказал Загрутдинов.

По его словам, в шестиэтажном здании предусмотрено 570 коек. Общая площадь объекта составит 56 тыс. кв. м.

«В медицинском учреждении установят почти 1,5 тыс. единиц медицинского оборудования, в том числе более десяти единиц тяжёлого оборудования, включая два комплекса МРТ», — отметил чиновник.

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал старт строительству новой поликлиники в Королёве.