Ревматолог Коршунова посоветовала не бегать рано утром и поздно вечером
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«Бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
Как отметила специалист, прежде чем заняться бегом, стоит изучить его техники и подобрать специальную обувь.
Также любые физические упражнения необходимо начинать с разминки.
«Слишком быстрое увеличение нагрузок может привести к растяжениям, вывихам, повреждениям связок и переломам», — заключила Коршунова.
Ранее мастер спорта международного класса по универсальному бою боец UFC Сергей Павлович дал рекомендации по подбору весенних тренировок.