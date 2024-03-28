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Ревматолог Коршунова посоветовала не бегать рано утром и поздно вечером

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Врач-ревматолог «СМ-Клиники» Ирина Коршунова рекомендовала отказаться от пробежек рано утром и поздно вечером.
Ревматолог Коршунова посоветовала не бегать рано утром и поздно вечером
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Бег рано утром или поздно вечером может оказывать негативное влияние на нервную систему», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, прежде чем заняться бегом, стоит изучить его техники и подобрать специальную обувь.

Также любые физические упражнения необходимо начинать с разминки.

«Слишком быстрое увеличение нагрузок может привести к растяжениям, вывихам, повреждениям связок и переломам», — заключила Коршунова.

Ранее мастер спорта международного класса по универсальному бою боец UFC Сергей Павлович дал рекомендации по подбору весенних тренировок.

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