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На региональных трассах Удмуртии ограничат движение большегрузов в апреле

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На региональных и межмуниципальных трассах Удмуртии введут ограничения движения для большегрузного транспорта в апреле.
На региональных трассах Удмуртии ограничат движение большегрузов в апреле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Просушка дорожного полотна — вынужденная мера. Мы прибегаем к ней каждый год. Большегрузы из-за своего веса могут продавить дорогу, оставляя на ней колеи. Поэтому для сохранения дороги в нормативном состоянии мы и вводим ограничения для тяжеловесных транспортных средств», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачёв.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог в 2024 году.

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