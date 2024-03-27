На региональных трассах Удмуртии ограничат движение большегрузов в апреле

На региональных и межмуниципальных трассах Удмуртии введут ограничения движения для большегрузного транспорта в апреле.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Просушка дорожного полотна — вынужденная мера. Мы прибегаем к ней каждый год. Большегрузы из-за своего веса могут продавить дорогу, оставляя на ней колеи. Поэтому для сохранения дороги в нормативном состоянии мы и вводим ограничения для тяжеловесных транспортных средств», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачёв.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале отремонтируют около 200 км городских и окружных дорог в 2024 году.