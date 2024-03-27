Психолог Девятка рассказала о типичном поведении в экстремальных ситуациях

Психолог Анна Девятка рассказала об алгоритмах психики человека в экстремальных ситуациях.

«Сначала — от двух до пятнадцати секунд человек реагирует инстинктивно, это когда человек бежит, спасает кого-то, хватает, несёт», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Дальше начинается стадия сверхмобилизации. Она длится несколько часов, во время неё человек теряет осторожность и готов идти в самые опасные события.

«Третья стадия — до трёх суток, стадия демобилизации. Когда организм отдал много энергии, ему требуется время на восстановление», — заключила эксперт.

Ранее психолог Екатерина Сосновская рассказала о мерах профилактики бессонницы.