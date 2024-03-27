На Ямале откроют сеть отделений патологии речи

В Ямало-Ненецком автономном округе откроют сеть реабилитационных центров для детей с нарушением речи, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Об этом сообщает URA.RU.

В настоящее время в округе работают центры патологии речи в Ноябрьске и Новом Уренгое.

«Ещё шесть отделений за три года откроют в каждом из городов. В этом году в школах появятся три ресурсных класса для детей с аутизмом. В прошлом году такие классы заработали в Салехарде и Ноябрьске. К 2025 году планируем охватить все муниципалитеты», — сказал Артюхов в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Он также отметил, что будет продлён срок действия детского реабилитационного сертификата до 18 лет.

Ранее сообщалось, что фельдшерские здравпункты будут построены в шести сёлах Московской области.