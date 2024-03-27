Нефролог Есаян предупредил о бессимптомном течении болезней почек на начальных этапах

Главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова Ашот Есаян заявил, что в большинстве случаев болезни почек протекают бессимптомно вплоть до поздних стадий.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что даже если нет факторов риска, то после 50 лет всё равно стоит проходить профилактические осмотры.

«Но, повторяю, это должно быть на уровне первичного звена, то есть врача-терапевта. Просто так, без наличия показаний, к нефрологу ходить не нужно», — пояснил Есаян.

По его словам, на функцию почек влияют такие факторы, как водно-электролитный баланс, чрезмерное употребление соли, повышенное артериальное давление, в целом образ жизни.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.